Бузова решила отказаться от походов в дорогие рестораны

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Телеведущая Ольга Бузова недавно поразмышляла на тему кризиса и своих доходов. Звезда призналась, что на самом деле не купается в роскоши, как это кажется многим.
Бузова отметила, что на сцене создает броские и дорогие образы, чтобы шоу получались яркими. И из-за этого многим кажется, что певица ведет роскошный образ жизни.
Телеведущая напомнила, что с юных лет ей приходилось много работать. Из-за этого она знает истинную цену деньгам. По словам Бузовой, живет она достаточно скромно, а в ближайшее время планирует еще больше сократить свои расходы.
«Сейчас не буду ходить в дорогущие рестораны и оставлять там бешеные деньги. Можно прекрасно и дома посидеть. Нужно просто внимательнее относиться к доходам и расходам», — рассказала звезда порталу Woman.ru.
Также Бузова добавила, что у нее нет продюсерского центра. Все расходы на ее творческую деятельность лежат только на ней, поэтому она рассчитывает лишь на себя.