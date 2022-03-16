Бузова призналась, что до сих пор не может забыть Даву

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Бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова уже больше года не может найти себе пару после того, как рассталась с блогером Давидом Манукяном (Дава). Исполнительница хита «Мало половин» неожиданно призналась, что по-прежнему очень скучает по нему.
Громкое расставание Бузовой и Манукяна пришлось на январь прошлого года. Телеведущая заявила, что возлюбленный ей изменял и даже мог поднять руку. Следующие два месяца после разрыва знаменитость со слезами на глазах рассказывала поклонникам, с каким трудом переживает произошедшее. Спустя год после поставленной в отношениях точки чувства звезды, казалось бы, должны были утихнуть, однако 16 марта она сделала неожиданное заявление в своем Telegram-канале.
«Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко. Но потом вспоминаю, что он творил… и это меня возвращает в реальность. Скучаю по своим чувствам и моей настоящей любви», — написала исполнительница, добавив, что «реально любила» рэпера.
Отношения Бузовой и Давы продлились чуть более двух лет. Широкая общественность считала певицу и блогера красивой парой и даже пророчила им скорую свадьбу. Новость об их разрыве стала для многих большой неожиданностью, но уговоры фанатов пойти бывшим влюбленным на мировую так ни к чему и не привели.