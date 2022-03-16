Бузова призналась, что до сих пор не может забыть Даву

Global look press / Dmitry Golubovich Новости
На чтение 2 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Global look press / Dmitry Golubovich

Бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова уже больше года не может найти себе пару после того, как рассталась с блогером Давидом Манукяном (Дава). Исполнительница хита «Мало половин» неожиданно призналась, что по-прежнему очень скучает по нему.

Громкое расставание Бузовой и Манукяна пришлось на январь прошлого года. Телеведущая заявила, что возлюбленный ей изменял и даже мог поднять руку. Следующие два месяца после разрыва знаменитость со слезами на глазах рассказывала поклонникам, с каким трудом переживает произошедшее. Спустя год после поставленной в отношениях точки чувства звезды, казалось бы, должны были утихнуть, однако 16 марта она сделала неожиданное заявление в своем Telegram-канале.

«Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко. Но потом вспоминаю, что он творил… и это меня возвращает в реальность. Скучаю по своим чувствам и моей настоящей любви», — написала исполнительница, добавив, что «реально любила» рэпера.

Отношения Бузовой и Давы продлились чуть более двух лет. Широкая общественность считала певицу и блогера красивой парой и даже пророчила им скорую свадьбу. Новость об их разрыве стала для многих большой неожиданностью, но уговоры фанатов пойти бывшим влюбленным на мировую так ни к чему и не привели.

 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru