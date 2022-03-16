Бузова призналась, что до сих пор не может забыть Даву

Громкое расставание Бузовой и Манукяна пришлось на январь прошлого года. Телеведущая заявила, что возлюбленный ей изменял и даже мог поднять руку. Следующие два месяца после разрыва знаменитость со слезами на глазах рассказывала поклонникам, с каким трудом переживает произошедшее. Спустя год после поставленной в отношениях точки чувства звезды, казалось бы, должны были утихнуть, однако 16 марта она сделала неожиданное заявление в своем Telegram-канале.