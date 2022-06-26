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Буйный пассажир устроил переполох на борту самолета Салехард — Москва

Буйный пассажир устроил переполох на борту самолета Салехард — Москва
pxhere.com

Нетрезвый пассажир устроил дебош на борту самолета, который следовал из Салехарда в Москву. Гражданам и бортпроводникам пришлось его связать, пишет сайт «Красный Север».

Как отмечают очевидцы, горе-путешественник сначала облил горячим чаем соседа, а затем стал бросаться на стюардесс. По их данным, мужчина представлялся вахтовиком.

Уже на земле буйного пассажира передали сотрудникам правопорядка. Скорее всего, ему будет грозить серьезное наказание или штраф. Остальные подробности инцидента пока не сообщаются.

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RusNewsToday24
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