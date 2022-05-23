Бутики Balenciaga в США начнут принимать Биткойн и Ethereum

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Принадлежащий Kering премиальный бренд Balenciaga анонсировал возможность оплаты криптовалютами во флагманских магазинах в США и на онлайн-платформе.

Первоначально модный дом начнет принимать Биткойны и Ethereum. В дальнейшем планируется расширить перечень поддерживаемых валют и регионов.

Платежный сервис для реализации опции в Balenciaga еще не выбрали.

Касательно волатильности цифровых активов в компании отметили:

Balenciaga думaeт o кpиптoвaлютe кaк o чacти дoлгocpoчнoй cтpaтeгии, и кoлeбaния cтoимocти вaлюты нe являютcя чeм-тo нoвым

Модный дом Balenciaga стал самым популярным брендом в мире по итогам первого квартала 2022 года. В отчёте о мировых трендах Balenciaga фигурирует на первом месте уже третий раз.