Бутербродное сало: 3 рецепта

Сегодня хочу поделиться с вами тремя интереснейшими рецептами намазок из сала. Это отличная закуска, которая идеально подходит к борщу, щи и даже к крепким алкогольным напиткам. Бутербродное сало я всегда готовлю впрок, складываю в стеклянную баночку и храню в холодильнике. Так у меня всегда есть чем перекусить.

Вдохновил меня на приготовление таких универсальных и вкусных закусок шеф-повар Илья Лазерсон. Его рецепты простые и доступные, а советы интересные и практичные.

© Depositphotos

Бутербродное сало из простых ингредиентов

Для приготовления беру самое обычное сало, в высоту примерно 3-4 см. В отличие от хребтового сала, которое просто тает во рту, оно жестче и имеет большую температуру плавления, поэтому прекрасно подходит для измельчения на мясорубке и приготовления паштета.

Намазка из сала с укропом

Для приготовления беру уже просоленный кусочек, но можно использовать и сало без соли. Для закуски понадобится:

300 г сала

пучок укропа

3 зубка чеснока

соль по вкусу

Шкурку я срезаю (люблю добавлять её в бульон, когда варю суп). Затем режу кусочек на кубики и отправляю в мясорубку. Далее приступаю к чесноку. Илья Лазерсон советует измельчать его на терке. Если делать это в мясорубке, то из-за своих размеров он останется на стенках. Мою укроп и мелко рублю. Добавляю все ингредиенты к салу и хорошо перемешиваю. Закуска готова!

© Depositphotos

Намазка из сала с грецким орехом и тимьяном

Чтобы вкусно приготовить сало, добавьте к нему тимьян. Эта пряность приятно пахнет и придает блюду острого пряного вкуса. Итак, для приготовления понадобится:

300 г сала

0,5 стакана ядер грецких орехов

2-3 зубка чеснока

тимьян и соль по вкусу

Сало перекручиваю вместе с грецкими орешками. Отрезаю немного шкурки и перекручиваю в самом конце, чтобы протолкнуть все оставшиеся в мясорубке ингредиенты. В намазку добавляю измельченный чеснок, тимьян и соль, а затем перемешиваю. В объеме закуски будет чуть больше, за счет орехов, а консистенция более вязкая, чем в предыдущем варианте.

© Depositphotos

Намазка из сала с запеченным перцем

Сало для бутербродов с перцем отличается приятным сладковатым вкусом и красивым желто-оранжевым цветом. Чтобы сделать третий вид закуски, беру:

300 г сала

1 сладкий красный перец

2-3 зубка чеснока

щепотка молотой паприки

соль по вкусу

Сначала занимаюсь перцем. Очищаю его от семян и режу на четыре части. Запекаю в духовке до сильного румянца. Допускаю, чтобы шкурка чуть-чуть почернела. Таким образом перец получится как жаренный на гриле. Затем очищаю его от шкурки и режу на кусочки. Перекручиваю сало с перцем. Измельчаю чеснок на терке, добавляю к готовой смеси. Чтобы цвет стал равномерным и более насыщенным, а вкус сладковатым, добавляю сладкую паприку. Для придания закуске копченого вкуса, использую копченую молотую паприку. На последнем этапе солю и всё хорошо перемешиваю. Намазка готова!

© Depositphotos

Итак, если вы думаете, что приготовить из сала, то приглашаю попробовать эти простые и очень вкусные намазки. Фантазируйте, добавляйте новые ингредиенты и создавайте свои уникальные закуски.

The post Бутербродное сало: 3 рецепта appeared first on Со Вкусом.





