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    Business Insider: Россия вынудила ВМС США нарастить присутствие в Северной Атлантике

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Business Insider: Россия вынудила ВМС США нарастить присутствие в Северной Атлантике

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    US Navy/via Globallookpress.com

    Второй флот США перебросил значительные силы в Северную Атлантику в период с января по апрель 2022 года, отмечает американское издание Business Insider, передает РИА Новости.

    По мнению автора материала, наращивание сил в европейской части Атлантического океана напрямую связано с ухудшением отношений США и России. Кроме того, отметил командующий вторым флотом вице-адмирал Дэниел Дуайер, впервые в истории подразделения, наращивание сил в Европе произошло вне запланированных учений.

    Военный увернулся от вопроса, связана ли бурная активность ВМС США напрямую с Россией, но заявил, что подобные шаги Пентагона призваны продемонстрировать европейским союзникам готовность Вашингтона их защитить.

    US Navy/via Globallookpress.com
    US Navy/via Globallookpress.com

    Формально второй флот США отвечает за западную часть Атлантического океана от Карибского бассейна до Северного полюса. Однако в некоторых случаях это подразделение может выступать в качестве «маневренного», усиливая позиции в Европе или Африке.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.

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