Business Insider: Россия вынудила ВМС США нарастить присутствие в Северной Атлантике

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Второй флот США перебросил значительные силы в Северную Атлантику в период с января по апрель 2022 года, отмечает американское издание Business Insider, передает РИА Новости.
По мнению автора материала, наращивание сил в европейской части Атлантического океана напрямую связано с ухудшением отношений США и России. Кроме того, отметил командующий вторым флотом вице-адмирал Дэниел Дуайер, впервые в истории подразделения, наращивание сил в Европе произошло вне запланированных учений.
Военный увернулся от вопроса, связана ли бурная активность ВМС США напрямую с Россией, но заявил, что подобные шаги Пентагона призваны продемонстрировать европейским союзникам готовность Вашингтона их защитить.
Формально второй флот США отвечает за западную часть Атлантического океана от Карибского бассейна до Северного полюса. Однако в некоторых случаях это подразделение может выступать в качестве «маневренного», усиливая позиции в Европе или Африке.
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