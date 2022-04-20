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    Business Insider: Китай и Индия вмешались в планы Запада обрушить экономику России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Business Insider: Китай и Индия вмешались в планы Запада обрушить экономику России

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    pixabay.com

    Обозреватель Business Insider Бен Винк считает, что Китай и
    Индия нарушили планы Соединенных Штатов по «удушению» экономики России.

    Винк в своем материале для издания рассказал, что последние
    несколько недель США и западные страны пытались с помощью санкций нанести урон
    российской экономике, особенно это касается энергетического сектора РФ. Но
    все предпринятые меры не привели к желаемому результату.

    «Кремль не ощутил того давления, на которое рассчитывал Вашингтон. Вина за это частично лежит на Индии и Китае», — отметил автор.

    Business Insider: Китай и Индия вмешались в планы Запада обрушить экономику России
    pixabay.com

    По словам обозревателя, две мощные азиатские державы не поддержали
    санкции Запада против России, и в итоге Китай и Индия не просто сохранили
    хорошие отношения с РФ, но и продолжили вести торговлю и закупку энергоносителей. Нью-Дели, в частности, увеличил закупки нефти и приобрел около
    13 млн баррелей за прошедший месяц.

    Винк отметил, что западные страны зависят от поставок
    энергоносителей из России, которая стабильно поставляет большие объемы газа и
    нефти. Поэтому ЕС и Британии трудно разорвать все экономические связи с Москвой,
    ведь отказ от энергоносителей из РФ мгновенно привел бы к кризису из-за роста
    цен на промышленную продукцию, произведенную в этих странах.

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