Business Insider: Китай и Индия вмешались в планы Запада обрушить экономику России

По словам обозревателя, две мощные азиатские державы не поддержали

санкции Запада против России, и в итоге Китай и Индия не просто сохранили

хорошие отношения с РФ, но и продолжили вести торговлю и закупку энергоносителей. Нью-Дели, в частности, увеличил закупки нефти и приобрел около

13 млн баррелей за прошедший месяц.