Business Insider: Китай и Индия вмешались в планы Запада обрушить экономику России

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Обозреватель Business Insider Бен Винк считает, что Китай и
Индия нарушили планы Соединенных Штатов по «удушению» экономики России.
Винк в своем материале для издания рассказал, что последние
несколько недель США и западные страны пытались с помощью санкций нанести урон
российской экономике, особенно это касается энергетического сектора РФ. Но
все предпринятые меры не привели к желаемому результату.
«Кремль не ощутил того давления, на которое рассчитывал Вашингтон. Вина за это частично лежит на Индии и Китае», — отметил автор.
По словам обозревателя, две мощные азиатские державы не поддержали
санкции Запада против России, и в итоге Китай и Индия не просто сохранили
хорошие отношения с РФ, но и продолжили вести торговлю и закупку энергоносителей. Нью-Дели, в частности, увеличил закупки нефти и приобрел около
13 млн баррелей за прошедший месяц.
Винк отметил, что западные страны зависят от поставок
энергоносителей из России, которая стабильно поставляет большие объемы газа и
нефти. Поэтому ЕС и Британии трудно разорвать все экономические связи с Москвой,
ведь отказ от энергоносителей из РФ мгновенно привел бы к кризису из-за роста
цен на промышленную продукцию, произведенную в этих странах.