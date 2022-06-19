Бурбулис перед смертью заявил о невозможности возрождения СССР

Бывший госсекретарь РСФСР, соратник экс-президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис менее чем за сутки до своей кончины заявил о невозможности «возрождения СССР». Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщения азербайджанской прессы.
Политик принимал участие в Глобальном бакинском форуме. В публикациях говорится, что Бурбулис был одним из немногих представителей России на форуме. При этом он старался не приковывать к себе внимание и давать интервью.
Бурбулис отреагировал только на один вопрос. Его спросили, какое у него отношение к идеям о восстановлении СССР.
«Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно!» — заявил он.
РБК отмечает, что в тот же день стало известно о смерти политика в одном из отелей Баку. Бывший госсекретарь не болел и чувствовал себя нормально. Смерть Бурбулиса его пресс-секретарь назвал неожиданной. Об этом информирует телеканал «360».