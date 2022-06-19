Бурбулис перед смертью заявил о невозможности возрождения СССР

РБК отмечает, что в тот же день стало известно о смерти политика в одном из отелей Баку. Бывший госсекретарь не болел и чувствовал себя нормально. Смерть Бурбулиса его пресс-секретарь назвал неожиданной. Об этом информирует телеканал «360».