Бунт заключенных в херсонском СИЗО возник по наводке сотрудников СБУ

«Мы не поняли, что случилось. Обратились к начальнику через решетку, он сказал, что сейчас сами все увидите. Но после этого мы закрыли камеры, но их опять открывали… Девочек вообще никогда не открывали… А девочек специально открыли, чтобы происходил кипишь. Это была провокация. Не было ни бунта, ничего — это от нашего начальства произошло», — рассказал заключенный.