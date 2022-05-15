Бунт заключенных в херсонском СИЗО возник по наводке сотрудников СБУ

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Служба безопасности Украины (СБУ) организовала бунт в следственном изоляторе Херсона, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, а также с целью дискредитации действующей военно-гражданской администрации. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков, передает РИА Новости.
По информации источника, в среду, 11 мая, заключенные в следственном изоляторе Херсона устроили бунт с попыткой бегства в город. Однако беспорядки удалось подавить совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полиции России.
Как отметил Игорь Гуряков, данная акция была спланирована давно сотрудниками СБУ.
«От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года. Мой позывной “Гурон”. Куратором является Сипливый Андрей», — рассказал и.о начальника СИЗО.
По его словам, в тот день, 11 мая, ему поступила команда от куратора из СБУ — выпустить из камер всех заключенных. Но после этого, обстановка накалилась и начала выходить из-под контроля — весь личный состав охраны объекта был расставлен по периметру.
«После того, как осужденные начали приближаться к основному заграждению от них неоднократно потребовали прекратить противоправные действия и вернуться в камеры. После того как они начали штурмовать КПП номер 1, сотрудниками охраны было применено оружие. Сперва были выстрелы вверх, после — на поражение, в результате чего погиб один заключенный», — сообщил Гуряков.
Он уточнил, что после того момента, когда ситуация полностью вышла из-под контроля, им было принято решение установить связь с военным комендантом города и запросил помощь. Вследствие этого, в течение 10-15 минут на территорию СИЗО прибыли сотрудники российских правоохранительных органов. Они подавили бунт.
И.о начальника СИЗО обратил внимание, что представители СБУ оказывали на него давление «личного характера», с целью вовлечения его в организацию беспорядков. Однако после того, как он выполнил указания кураторов, и начался бунт, Гуряков осознал, чем происходящее может закончиться для жителей Херсона.
«Кураторы прояснили, что это необходимо для того, чтобы осужденные вышли в город и начали устраивать массовые беспорядки, чтобы потом обвинить в этом Россию», — сообщил он.
Как далее уточнил Гуряков, в камерах СИЗО находилось порядка 280 заключенных, в том числе осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Он отметил, что в иных учреждениях также планировалась организация подобных бунтов.
Согласно информации источника, сами заключенные рассказали, что сотрудники безопасности СИЗО открыли камеры и покинули место службы.
«Администрация потребовала поддержать бунт. Мы этим никогда не занимались и не собирались рисковать своими жизнями, так как понимали, чем это может обернуться. Он (начальник СИЗО) сказал, что вопрос улажен и ничего не будет, а сами открыли “неблагополучную массу”, которые начали передвигаться по территории», — рассказал заключенный Вахтанг.
Помимо этого, иные заключенные подчеркнули, что сотрудники СИЗО также открыли камеры, где находились женщины.
«Мы не поняли, что случилось. Обратились к начальнику через решетку, он сказал, что сейчас сами все увидите. Но после этого мы закрыли камеры, но их опять открывали… Девочек вообще никогда не открывали… А девочек специально открыли, чтобы происходил кипишь. Это была провокация. Не было ни бунта, ничего — это от нашего начальства произошло», — рассказал заключенный.
При этом один из осужденных совершил попытку и бегства, в ходе которой попытался перелезть через забор, однако после этого прозвучал выстрел.
«Я сам не видел, но говорят, что его застрелили», — расказал один из отбывавших наказание в СИЗО.
Отмечается, что военные России в ходе спецоперации взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах были сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.