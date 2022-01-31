Бундестаг допустил возобновление «Северного потока — 2» в течение четырех месяцев

Сертификация российского трубопровода «Северный поток — 2» может быть возобновлена в течение времени, оставшегося на проверку. Такое заявление сделали в комитете бундестага по экономике.

Процесс сертификации газопровода может быть продолжен уже в течение четырех месяцев. Однако он начнется не раньше передачи всех активов компании Nord Stream 2 AG его «дочке» на территории Германии. По словам депутата комитета бундестага по энергетике от «Альтернативы для Германии» Штеффена Котре, с каждым днем немцы все больше страдают из-за газового кризиса, вызванного «политикой идеологической блокады» властей страны, передают «Известия».

«Процесс сертификации "СП-2" должен быть возобновлен немедленно, причин для задержки больше нет. Очередная задержка ввода в эксплуатацию будет неоправданным и грубым нарушением собственных интересов ФРГ», — добавил он.

При этом, как отметил Котре, скорейший запуск «Северного потока — 2» стал бы для России сигналом, что страны Запада не используют поставки топлива как политический инструмент. Также ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на контрпродуктивность попыток политизации трубопровода. Однако Запад пока не прислушался к его словам.

загрузка...