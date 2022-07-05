Bulgarian Military: ВСУ могли сами продать России полученные от Франции гаубицы CAESAR

Франция передала Украине несколько 155-мм самоходных гаубиц CAESAR, однако они оказались в руках российской армии, пишет Bulgarian Military.
В публикации издания говорится, что ранее в СМИ появились сведения о захвате российскими военными двух артиллерийских установок западного производства в ходе спецоперации. Однако журналисты располагают сведениями о том, что ВСУ могли их попросту продать, а не потерять в бою. Отмечается, что французские орудия могли быть приобретены российской стороной за 120 тысяч долларов, передает «ПолитРоссия».
«Коррумпированные украинские военнослужащие участвуют в незаконной торговле оружием с целью извлечения максимальной прибыли, и это касается не только этого случая с гаубицами», — сказано в статье.
Авторы публикации говорят, что для продажи CAESAR украинцы воспользовались услугами посредника. Как бы то ни было, в настоящее время гаубицы находятся на Уралвагонзаводе, где их изучают российские специалисты. По словам экспертов, система наведения и координации огня самоходок могут быть интересны военным инженерам.