Bulgarian Military: ВСУ могли сами продать России полученные от Франции гаубицы CAESAR

В публикации издания говорится, что ранее в СМИ появились сведения о захвате российскими военными двух артиллерийских установок западного производства в ходе спецоперации. Однако журналисты располагают сведениями о том, что ВСУ могли их попросту продать, а не потерять в бою. Отмечается, что французские орудия могли быть приобретены российской стороной за 120 тысяч долларов, передает «ПолитРоссия».