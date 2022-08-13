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Bulgarian Military: Россия использует на Украине танки необычного вида

Bulgarian Military: Россия использует на Украине танки необычного вида
Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org

Российская армия применяет в Донбассе танки необычного вида. Об этом изданию Bulgarian Military рассказал болгарский специалист Бойко Николов.

Некоторое время назад в Донбассе были замечены танки Т-90М «Прорыв» слегка необычного вида. Российские танкисты провели модернизацию танка, установив на башню сварные защитные конструкции.

PrtScr: bulgarianmilitary.com
PrtScr: bulgarianmilitary.com

Насчет подобных конструкций существует несколько мнений. Некоторые считают, что эта броня спасает от барражирующих боеприпасов, в том числе сброшенных с дронов. Другие находят это хорошим способом спасти экипаж от выпущенной ракеты из Javelin.

«Самодельная броня Т-90М может поглощать энергию и принимать на себя удар бронебойных снарядов», — заключил аналитик.

ВСУ все чаще используют дронов, сбрасывающих боеприпасы. Бойко Николов считает, что подобная броня, установленная на башне танков, помогает эффективно противостоять подобным видам вооружения.

Bulgarian military российская армия т-90м
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