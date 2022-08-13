Bulgarian Military: Россия использует на Украине танки необычного вида

Российская армия применяет в Донбассе танки необычного вида. Об этом изданию Bulgarian Military рассказал болгарский специалист Бойко Николов.
Некоторое время назад в Донбассе были замечены танки Т-90М «Прорыв» слегка необычного вида. Российские танкисты провели модернизацию танка, установив на башню сварные защитные конструкции.
Насчет подобных конструкций существует несколько мнений. Некоторые считают, что эта броня спасает от барражирующих боеприпасов, в том числе сброшенных с дронов. Другие находят это хорошим способом спасти экипаж от выпущенной ракеты из Javelin.
«Самодельная броня Т-90М может поглощать энергию и принимать на себя удар бронебойных снарядов», — заключил аналитик.
ВСУ все чаще используют дронов, сбрасывающих боеприпасы. Бойко Николов считает, что подобная броня, установленная на башне танков, помогает эффективно противостоять подобным видам вооружения.