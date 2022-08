Булавка от сглаза: как носить оберег правильно

Помню, в детстве мама постоянно крепила золотую булавку на мой школьный пиджак. Более того, она очень сердилась, когда я ее снимала сама. А если я теряла оберег, мама говорила: «Значит он свою миссию исполнил…». Теперь я уже сама мама, и хоть предрассудков стараюсь избегать, к внутреннему чутью прислушиваюсь. Я тоже верю, что булавка от сглаза на одежде должна быть. И мою веру подкрепляет мнение специалистов.

Вит Мано — известный провидец, финалист 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» — в одном из интервью поведал публике о том, как сформировать кармическую защиту с помощью булавки и в каких ситуациях она действительно работает. Как правильно носить этот оберег и какой выбрать для себя, супруга и ребенка, читайте далее.

Помогает ли булавка от сглаза и в каких случаях

По мнению Мано, мощным оберегом может стать совершенно любая английская булавка. Она способна очистить своего обладателя от дурного взора завистливых людей, будь то коллеги по работе, соседи или дальние родственники. Главное учесть несколько нюансов. Во-первых, определитесь со цветом:

Черная или металлическая булавка — оберег от сглаза. Он поможет избавиться от финансовых проблем.

Зеленая булавка — амулет от сглаза для беременных женщин и детей.

Красная булавка — оберег для защиты любимого человека. Такие обычно прикалываю жены мужьям.

Желтая булавка — амулет для защиты друга. Она дарится близкому человеку лишь с чистейшими помыслами.

Фиолетовая булавка предназначена для защиты пожилых людей. Такие булавки дарят родителям, старшим родственникам.

Как выбрать булавку и как ее закрепить

Советуем подобрать компактные по размеру булавки, чтобы они не мешали носить одежду и не привлекали внимание окружающих людей. Можете приобрести оберег из нержавейки, серебра или золота — разницы нет. Эзотерики уверены, что булавку от сглаза нужно крепить с изнаночной стороны одежды, при чём головкой вниз. Таким образом амулет темные нечистые силы, обитающие в низинах нашего мира, не навредят вашей чакре.

К слову, если булавка случайно раскрылась и упала, возвращать ее на место нельзя. Избавьтесь от такого амулета, ведь он уже выполнил свою задачу.

А каких еще ритуалов придерживались наши предки для защиты себя и родных от дурного влияния, читайте по ссылке.

