Буланова призналась, что ждет предложения от своего молодого избранника

Исполнительница более двух лет встречается с бизнесменом Валерием Рудневым. Она отметила, что в последнее время они все чаще стали говорить о свадьбе. По словам звезды, пара может заключить брак уже в этом году. Она бы хотела, чтобы это произошло летом.