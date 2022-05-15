Буланова призналась, что ждет предложения от своего молодого избранника

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Певица Татьяна Буланова рассказала подписчикам, как складывается ее личная жизнь. Артистка надеется, что в ближайшее время сможет узаконить отношения со своим молодым избранником.
Исполнительница более двух лет встречается с бизнесменом Валерием Рудневым. Она отметила, что в последнее время они все чаще стали говорить о свадьбе. По словам звезды, пара может заключить брак уже в этом году. Она бы хотела, чтобы это произошло летом.
«Мне 53 года, поэтому в качестве невесты на себя уже смешно смотреть. Может, еще фату надеть? Главное ведь не свадьба, а как потом сложится жизнь с этим человеком», — заявила она в соцсети.
Певица мечтает, чтобы у нее и Руднева был общий ребенок. Буланова полагает, что воспользуется услугами суррогатной матери. Ее избранник при этом хотел бы усыновить ребенка из детского дома.
Татьяна Буланова уже была замужем дважды. От предыдущих браков у исполнительницы хита «Ясный мой свет» есть двое сыновей.