Букингемский дворец планирует убрать слово “консорт” из титула Камиллы Паркер-Боулз

Камилла Паркер-Боулз

Букингемский дворец планирует “незаметно убрать” слово “консорт” из титула* Камиллы Паркер-Боулз. Об этом сообщает Daily Mail.

Однако решение будет напрямую зависеть от того, насколько тепло общественность примет Камиллу в ее новом статусе жены короля Великобритании Карла III. Шансы на это достаточно велики, считают инсайдеры.

Издание отмечает, что в современной истории все супруги британских монархов носили “упрощенный” титул, однако Камилла добровольно приняла титул королевы-консорта в знак уважения к общественному мнению. Дело в том, что многие англичане долгое время были настроены к ней враждебно из-за разрушенного брака Карла III (на тот момент принца Уэльского) и принцессы Дианы. Впрочем, за последние годы Камилле удалось завоевать расположение большого количества людей.

Карл III и Камилла Паркер-Боулз

Окружение Карла III надеется, что в ближайшие месяцы в прессе и в обществе Камиллу будут называть “просто королевой”, и тогда сокращенный титул естественным образом станет официальным к моменту коронации короля и его супруги, назначенной на 6 мая 2023 года.

Напомним, что в феврале этого года Елизавета II заявила о своем желании, чтобы Камилла Паркер-Боулз получила титул королевы-консорта после того, как ее сын и супруг Камиллы, Чарльз, станет королем.

На днях западные СМИ сообщили, что на коронации Карла III Камилла Паркер-Боулз вряд ли сможет надеть корону королевы-матери с легендарным алмазом “Кохинур” в 105 карат. Виной тому — скандал вокруг алмаза, на который претендуют сразу несколько стран.

*Титул королевы-консорта наделяет его обладательницу равным с королем социальным статусом, но не политическими или военными полномочиями регента.