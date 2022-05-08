«Будут праздновать с высоко поднятой головой»: Журавко рассказал о значении Дня Победы для жителей Донбасса

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Восемь лет киевская власть не давала мирным жителям Донбасса праздновать День великой Победы. Но уже сегодня большая часть Донбасса освобождена от украинских националистов. Буквально вчера под контроль российской армии перешел стратегически важный город Попасная. О том, что для жителей ЛДНР значит этот праздник, рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с «Народными Новостями».
Уже завтра в большинстве освобожденных городов Донбасса пройдет празднование Дня Победы. Так, например, жители Херсона готовятся принять участие в акции «Бессмертный полк». А в Волчанске и других населенных пунктах Харьковской области появились праздничные плакаты, посвященные празднованию великой Победы, также запланированы шествия «Бессмертного полка».
Как заявил Алексей Журавко, для жителей ЛДНР этот праздник имеет особое значение.
«Жители Донбасса будут праздновать с высоко поднятой головой не только День Победы в Великой Отечественной войне, но и день освобождения от киевского режима и украинских националистов», — подчеркнул экс-депутат Рады.
Он напомнил, что прямо сейчас идет освободительная спецоперация России по денацификации Украины и восстановлению мира на всей территории соседнего государства.
Отметим, с 2015 года на Украине официально был отменен праздник 9 Мая. Киевская власть заменила его на празднование «европейского» Дня памяти и примирения, который стали отмечать на государственном уровне 8 мая. С тех пор 9 Мая — День Победы — фактически игнорируется украинскими властями.
Вместе с тем, закон от 9 апреля 2015 года запретил в стране советскую символику, а также предписал заменить в официальных документах термин «Великая Отечественная война» на «Вторая мировая война».
При этом, на протяжении восьми долгих лет жителям Донбасса запрещали праздновать великий День Победы, всячески подавляя проведения любых акций, например, «Бессмертного полка» или его аналога — акции «Никто не забыт, ничто не забыто».
Однако уже завтра, 9 мая, граждане освобожденных от украинских националистов территорий Донбасса смогут с гордостью отметить памятный день и пронести портреты участников ВОВ и освободителей своей родины по улицам ЛДНР.