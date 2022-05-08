«Будут праздновать с высоко поднятой головой»: Журавко рассказал о значении Дня Победы для жителей Донбасса

Восемь лет киевская власть не давала мирным жителям Донбасса праздновать День великой Победы. Но уже сегодня большая часть Донбасса освобождена от украинских националистов. Буквально вчера под контроль российской армии перешел стратегически важный город Попасная. О том, что для жителей ЛДНР значит этот праздник, рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с «Народными Новостями».