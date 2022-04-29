Будут ли американские астронавты NASA летать на российских космических кораблях? Решение по перекрестным полетам будет принято в России в середине мая

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС сообщил о том, что решение по программе перекрестных полетов с NASA будет принято правительством РФ в средине мая.

«По перекрестным полетам мы ожидаем, что у нас решение правительством будет принято где-то в середине мая. Сейчас федеральные органы исполнительной власти готовят свою точку зрения», – сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, в настоящий момент по вопросу высказываются разные позиции. «Поэтому понадобится согласительное совещание, по итогам которого будет принято решение: проводить перекрестные полеты или нет, а если проводить, то когда», – заключил он. Вместе с тем ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил журналистам, что проект соглашения о перекрестных полетах на МКС согласован большинством федеральных органов исполнительной власти РФ.

Напомним, ранее NASA сообщило, что ожидает ответ от России по вопросу перекрестных полетов к МКС в середине мая. От этого ответа будет зависеть, войдет ли Анна Кикина в состав нового экипажа космического корабля SpaceX Crew Dragon.