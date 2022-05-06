Будущие процессоры AMD получат интегрированный FPGA

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Компания AMD планирует объединить свои серверные процессоры Epyc с FPGA компании Xilinx, которая теперь также принадлежит AMD.





Первые подобные CPU выйдут в следующем году. Пока известно, что интегрированные в процессоры блоки будут отвечать за ускорение работы искусственного интеллекта. При этом неизвестно, будут ли все новые CPU Epyc располагать такими блоками или же это будет какая-то отдельная специализированная линейка.

Согласно имеющимся данным, в следующем году AMD должна выпустить процессоры Turin на архитектуре Zen 5. Вероятно, речь идёт именно о них. Данных об этих CPU пока нет. Мы знаем лишь, что предшествующие им Bergamo будут иметь до 128 ядер.

Источник также говорит, что для интеграции FPGA компания будет использовать технологию трёхмерной компоновки, которая сейчас используется при создании Ryzen 7 5800X3D. Чиплет FPGA будет совмещён с чиплетом ввода-вывода, то есть это будет отдельный модуль, а не часть процессорного чиплета.