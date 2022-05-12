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    Будущее оружие Intel под микроскопом. В Сети появилась фотография кристалла процессора Meteor Lake

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Будущее оружие Intel под микроскопом. В Сети появилась фотография кристалла процессора Meteor Lake

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    Несмотря на то, что процессоры Intel Meteor Lake выйдут в лучшем случае в следующем году, в Сети уже появилось фото кристалла такого CPU под микроскопом. 


    Его удалось заполучить авторам Le Comptoir du Hardware на конференции intel Vision 2022, где компания как раз показывала будущие процессоры. 

    Предположительно, сфотографирован был кристалл CPU, относящегося к энергоэффективной мобильной линейке. У процессора всего два больших ядра, но зато восемь малых. 

    Будущее оружие Intel под микроскопом. В Сети появилась фотография кристалла процессора Meteor Lake

    Снимок интересен и тем, что на кристалле не видно GPU и блоков интерфейсов вывода. Всё потому, что их на кристалле попросту нет. Meteor Lake будут состоять из четырёх плиток, так что эти структуры размещены на других плитках.  

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