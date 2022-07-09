«Буду плакать»: Анита Цой показала разрушительные последствия после урагана в Подмосковье

«По участку прошел ураган, с градом, с дождем. И вот такое мое красивое дерево сломалось — я сейчас буду плакать. Ивы поломало, во все стороны их разбросало. На земле кругом вода, сейчас откачиваем все это. А я так радовалась дождю, думала: ура, поливать огород не нужно», — высказалась Цой.