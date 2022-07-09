«Буду плакать»: Анита Цой показала разрушительные последствия после урагана в Подмосковье

Прошедший в четверг 7 июля ураган в Москве и Подмосковье сильно повредил участок певицы Аниты Цой. В своем Telegram-канале звезда рассказала о последствиях суровой непогоды — многие деревья и рассада на участке певицы серьезно пострадали, а также посетовала на работу метеослужб, которые не предупредили о надвигающейся буре.
«Ураган не входил ни в один отчет метеослужб страны. Мое домашнее хозяйство сильно пострадало. Что уж говорить о крупных фермерских хозяйствах Подмосковья. Надеюсь, что больше таких сюрпризов погода не допустит и не повлияет на качество и количество нашего урожая», — понадеялась Цой.
При этом ранее исполнительница выкладывала видео, на кадрах которого радовалась долгожданному после большой жары дождю. Но увидев последствия разыгравшейся непогоды на своем любимом участке, Анита сильно расстроилась.
«По участку прошел ураган, с градом, с дождем. И вот такое мое красивое дерево сломалось — я сейчас буду плакать. Ивы поломало, во все стороны их разбросало. На земле кругом вода, сейчас откачиваем все это. А я так радовалась дождю, думала: ура, поливать огород не нужно», — высказалась Цой.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что несколько человек пострадали от последствий урагана в Москве.