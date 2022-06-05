«Будет другой разговор»: Перенджиев объяснил, как Россия может умерить наглый пыл Запада по вооружению Киева

«Такой риск существует. Территория России может подвергаться обстрелам со стороны Украины. Поставки оружия — это акты агрессии Запада. Они дают возможность ВСУ начать провокации. Украина уже осуществляла диверсии, не стоит верить словам Зеленского о том, что оружие не будет применено на территории России. Так, ВСУ постоянно наносят удары по мирному населению в Донбассе из западного оружия. Если не было бы поставок, то не было таких провокаций. Получается, что у ВСУ достаточно западных боеприпасов для того, чтобы стрелять по мирному населению», — пояснил наш собеседник.