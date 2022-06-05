«Будет другой разговор»: Перенджиев объяснил, как Россия может умерить наглый пыл Запада по вооружению Киева

Испания готовит поставки тяжелого вооружения Украине, в том числе зенитные ракеты и танки, сообщает испанская газета El Pais. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев рассказал «Народным Новостям», как один шаг Москвы может охладить пыл Запада по накачиванию Украины оружием.
Как пишет газета, министерство обороны Испании уже завершает поставку Киеву батареи зенитных ракет малой дальности Shorad Aspide. В апреле премьер Испании Педро Санчес во время пресс-конференции в Киеве заявил, что отправил 200 тонн боеприпасов, военного снаряжения, а также транспортные средства Украине.
Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев рассказал «Народным Новостям», что в конфликте на Украине принимает участие весь коллективный Запад, в том числе в страну приезжают наемники из разных государств.
«Генералы НАТО оказывают методическую помощь украинской армии. Помимо этого, поставляется различная военная техника. Встает вопрос, как России относиться к поставкам вооружения и участию наемников? Это заинтересованная сторона? Или участники конфликта? Россия уже делала заявления-предупреждения от лица Лаврова, Рябкова и Медведева. Они задают этот вопрос: зачем не участники конфликта открыто лезут на Украину и поставляют вооружение? Но Запад не слышит доводов России», — задался вопросом Перенджиев.
Военный эксперт напомнил, что в США систематически производится складирование и перевозка вооружения для отправки на Украину. Нельзя исключать, что РСЗО, которое планируют поставить Киеву, может нанести удар по территории России, отметил наш собеседник.
«Такой риск существует. Территория России может подвергаться обстрелам со стороны Украины. Поставки оружия — это акты агрессии Запада. Они дают возможность ВСУ начать провокации. Украина уже осуществляла диверсии, не стоит верить словам Зеленского о том, что оружие не будет применено на территории России. Так, ВСУ постоянно наносят удары по мирному населению в Донбассе из западного оружия. Если не было бы поставок, то не было таких провокаций. Получается, что у ВСУ достаточно западных боеприпасов для того, чтобы стрелять по мирному населению», — пояснил наш собеседник.
Россия должна четко заявить, что США и НАТО своими поставками фактически объявляют себя соучастниками конфликта. Против России идет неприкрытая агрессия, считает эксперт.
«Запад ведет боевые действия с применение военных средств. Мы будем защищаться, иначе западные политики будут и дальше наглеть. Россия предупреждает о последствиях. Мы должны показать серьезность своих намерений. Нужно нанести превентивный удар. Тогда они начнут побаиваться, будет другой разговор», — подытожил наш собеседник.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.