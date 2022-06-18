BTC ниже $18 500, ETH в стейкинге потерял половину цены, а капитализация USDT ниже $70 млрд

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Очередной виток спада криптовалютного рынка привёл к падению биткоина ниже $ 20 000. Сейчас цена главной криптовалюты колеблется на уровне $ 18 400.





Цена Ethereum, второй по величине криптовалюты по рыночной капитализации, также снизилась, достигнув минимума в $ 951.





Более того, по данным Glassnode, в данный момент Ethereum торгуется на 30% ниже своей реализованной цены, то есть средней стоимости монет на момент последней транзакции. При этом эфиры в стейкинге ETH 2.0 сейчас в среднем стоят на 50% дешевле, чем во время их отправки туда. (Стейкинг – это способ пассивного заработка, при котором пользователи хранят монеты на алгоритме Proof of Stake (PoS) и обеспечивают работоспособность блокчейна).

Количество ETH-адресов находящихся в прибыли достиг 23-месячного минимума — 51,675%. Но несмотря на резкое падение цены, стоимость газа на относительно низких отметках, что указывает на низкую ончейн-активность, связанную с DeFi-сегментом. Общий TVL (Total Value Locked – совокупная сумма средств, заблокированных в протоколе DeFi) снизился до $71 млрд, что сопоставимо с отметками марта 2021 года. По отношению к пиковым значениям начала декабря (>$250 млрд) показатель упал на 71%.

Рыночная стоимость выпущенных Tether стейблкоинов USDT сократилась до $68,5 млрд, в последний раз подобное значение наблюдалось в октябре 2021 года. До краха Terra показатель cоставлял $83,42 млрд (по состоянию на 1 мая). Согласно CoinGecko, капитализация конкурента Tether — USDC Coin (USDC) — превысила $55 млрд. Порог в $50 млрд стейблкоин преодолел с 13 на 14 мая.

За рассматриваемый период доминирование USDT уменьшилось с 50,9% до 45,7%, тогда как рыночная доля USDC возросла с 30% до 36,2%.





Несмотря на это Чанпэн Чжао, генеральный директор криптобиржи Banaince, oтмeтил, чтo pынoк кpиптoвaлют pacтёт и paзвивaeтcя, и нaпoмнил, чтo в 2017 гoду, кoгдa Биткoйн выpoc дo $20 000, мнoгиe cчитaли, чтo эта цeнa бeзумнo высока, а в 2022 гoду oнa вocпpинимaeтcя кaк «мучитeльнo низкaя». СЕО кpупнeйшeй в миpe биpжи по-прежнему c oптимизмoм cмoтpит нa будущee кpиптopынкa.