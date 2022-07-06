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Брянское село Некислицы подверглось артобстрелу со стороны Украины

Брянское село Некислицы подверглось артобстрелу со стороны Украины
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

Артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы был зафиксирован со стороны Украины вечером 6 июля. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Село Некислицы находится в Севском районе Брянской области. По словам губернатора региона, повреждений объектов жизнедеятельности и гражданских строений нет. Информация о погибших и пострадавших не поступала, передает RT.

К месту случившегося выдвинулись все оперативные службы Брянской области. Остальные подробности артиллерийского обстрела пока не сообщаются.

артобстрел брянск Украина
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