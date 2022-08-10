Брутер оценил шанс начала спецоперации армии Китая на Тайване

Китай всегда допускал военный сценарий воссоединения с Тайванем, и сейчас он особенно актуален, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Так в интервью для издания «ПолитРоссия» он прокомментировал принятую в Пекине резолюцию, согласно которой КНР не отказывается от военной спецоперации на острове.
«Китай никогда не отрицал, что может это сделать. Пекин всегда говорил, что воссоединение с Тайванем будет либо добровольное, либо силовое», — сказал собеседник журналистов.
По его мнению, дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от действий Тайбэя. Пекин, в свою очередь, применит силу только в том случае, если не останется других рычагов влияния.