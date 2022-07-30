Брухунова уехала с сыном после слухов о Петросяне и Степаненко

Петросян был в браке с юмористкой Еленой Степаненко более 30 лет и в итоге развелся ради молодой Брухуновой. Татьяна часто подвергалась нападкам, якобы она виновата в разрыве отношений двух артистов. А не так давно Сети начали распространяться слухи о воссоединении Петросяна и Степаненко, что могло порядком попортить нервы новой избраннице знаменитого юмориста.