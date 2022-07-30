Брухунова уехала с сыном после слухов о Петросяне и Степаненко

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила отправиться в отпуск и взяла с собой маленького сына Вагана. Авторы «Экспресс газеты» предположили, что жена комика таким образом хочет подлечить нервы, испорченные слухами.
Петросян был в браке с юмористкой Еленой Степаненко более 30 лет и в итоге развелся ради молодой Брухуновой. Татьяна часто подвергалась нападкам, якобы она виновата в разрыве отношений двух артистов. А не так давно Сети начали распространяться слухи о воссоединении Петросяна и Степаненко, что могло порядком попортить нервы новой избраннице знаменитого юмориста.
Чтобы избавиться от негативной информации, Брухунова отправилась в отпуск с сыном Ваганом. В своих соцсетях она опубликовала снимок, где ее сын запечатлен в аэропорту. Правда супруга Петросяна не стала уточнять, в какую именно страну она направилась.