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Брухунова уехала с сыном после слухов о Петросяне и Степаненко

Брухунова уехала с сыном после слухов о Петросяне и Степаненко
prt scr youtube.com/ Робинс

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила отправиться в отпуск и взяла с собой маленького сына Вагана. Авторы «Экспресс газеты» предположили, что жена комика таким образом хочет подлечить нервы, испорченные слухами.

Петросян был в браке с юмористкой Еленой Степаненко более 30 лет и в итоге развелся ради молодой Брухуновой. Татьяна часто подвергалась нападкам, якобы она виновата в разрыве отношений двух артистов. А не так давно Сети начали распространяться слухи о воссоединении Петросяна и Степаненко, что могло порядком попортить нервы новой избраннице знаменитого юмориста.

Чтобы избавиться от негативной информации, Брухунова отправилась в отпуск с сыном Ваганом. В своих соцсетях она опубликовала снимок, где ее сын запечатлен в аэропорту. Правда супруга Петросяна не стала уточнять, в какую именно страну она направилась.

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RusNewsToday24
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