Брухунова рассказала об отношениях Петросяна с проживающей в США дочерью

Юморист Евгений Петросян больше не поддерживает общение со старшей дочерью Викториной, которая проживает в США. Об этом рассказала молодая супруга артиста Татьяна Брухунова.
Брухунова опубликовала трогательный пост в социальных сетях, поздравив Петросяна с Днем отца. В комментариях к публикации фанаты поинтересовались, общается ли юморист со старшей наследницей.
«К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет», — ответила она.
Дочь юмориста много лет живет в Нью-Йорке. Она перестала общаться с отцом из-за его новых отношений с Брухуновой.