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Брухунова рассказала об отношениях Петросяна с проживающей в США дочерью

Брухунова рассказала об отношениях Петросяна с проживающей в США дочерью
Global Look Press | Pavel Kashaev

Юморист Евгений Петросян больше не поддерживает общение со старшей дочерью Викториной, которая проживает в США. Об этом рассказала молодая супруга артиста Татьяна Брухунова.

Брухунова опубликовала трогательный пост в социальных сетях, поздравив Петросяна с Днем отца. В комментариях к публикации фанаты поинтересовались, общается ли юморист со старшей наследницей.

«К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет», — ответила она.

Дочь юмориста много лет живет в Нью-Йорке. Она перестала общаться с отцом из-за его новых отношений с Брухуновой.

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RusNewsToday24
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