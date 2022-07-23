Бросивший жену с детьми ради украинки британец приютил в своем доме еще одну молодую беженку

Гарнетт ушел из семьи через десять дней после того, как порог его дома переступила Каркадым. Из-за своего поступка мужчина подвергся травле не только в Сети, но и на работе, потеряв прибыльный бизнес. Несмотря на осуждение общества, британец снова пустил в свой дом молодую украинку, передает «ПолитРоссия».