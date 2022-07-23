Бросивший жену с детьми ради украинки британец приютил в своем доме еще одну молодую беженку

Гражданин Великобритании Тони Гарнетт, разрушивший семью ради молодой украинской беженки Софии Каркадым, приютил другую 19-летнюю переселенку.
Гарнетт ушел из семьи через десять дней после того, как порог его дома переступила Каркадым. Из-за своего поступка мужчина подвергся травле не только в Сети, но и на работе, потеряв прибыльный бизнес. Несмотря на осуждение общества, британец снова пустил в свой дом молодую украинку, передает «ПолитРоссия».
Выбор Гарнетта пал на 19-летнюю Софию Расторгуеву и ее парня, 18-летнего Илью Троневича. Молодые люди пожаловались на плохие условия жизни в одной из британских семей в соцсетях, где их и заметил британец.