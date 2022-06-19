Брошка Николая Цискаридзе развеселила Станислава Садальского

Актер театра и кино Станислав Садальский стал с пристальным вниманием следить за новыми выпусками шоу «Сегодня вечером». Артист постоянно критикует нового ведущего передачи, бывшего премьера Большого театра Николая Цискаридзе. На этот раз объектом его язвительных шуток стала брошь танцора.
По мнению Садальского, Цискаридзе не справляется с новой ролью ведущего. Актер посоветовал танцору покинуть эту должность и вернуться в танцы.
«У Николя — очень красивого, даже дорогущей брошкой себя украсил — очередной провал. Вспомнил песенку, пела Аллуся [Пугачева], про одну гражданку по фамилии Брошкина. Хоть и с брошкой, но очень красивый, и он об этом знает», – заявил артист в личном Telegram-канале, высмеивая звезду балета.
Напомним, в передаче «Сегодня вечером» на Первом канале Цискаридзе заменяет иммигрировавшего в Израиль шоумена, супруга Пугачевой Максима Галкина. Звездная семья покинула страну после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, в результате чего Первый канал разорвал все контракты с юмористом.