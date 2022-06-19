Брошка Николая Цискаридзе развеселила Станислава Садальского

«У Николя — очень красивого, даже дорогущей брошкой себя украсил — очередной провал. Вспомнил песенку, пела Аллуся [Пугачева], про одну гражданку по фамилии Брошкина. Хоть и с брошкой, но очень красивый, и он об этом знает», – заявил артист в личном Telegram-канале, высмеивая звезду балета.