Брошенный ямальский Хатико продолжает ждать хозяев у разрушенного дома

История несчастного Хатико повторилась на территории ямальского микрорайона Пурпе. Подробности о брошенной дворняжке рассказали в группе «МОО ОЗЖ «Доброе сердце» Губкинский».
За дворнягой наблюдала женщина, живущая по соседству. Она рассказала, что собака раньше гуляла во дворе. Но ее хозяева решили переехать, а питомца бросили на произвол судьбы, пишет сайт «Красный Север».
«Сегодня была в Пурпе, ездила по делам и бываю там редко. И я до сих пор в шоке от сегодняшней картины: дом снесли, а собака так и сидит на этом месте! Я купила ей поесть и потом захотела ее погладить, но она рычит и защищает дом, которого нет», — написала женщина.
Жительница Ямала посетовала на жестокость людей и пожелала хозяевам местного Хатико «сильного и тяжелого бумеранга». На пост женщины откликнулись местные зоозащитники и пообещали позаботиться о собаке.