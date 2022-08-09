Брошенный ямальский Хатико продолжает ждать хозяев у разрушенного дома

«Сегодня была в Пурпе, ездила по делам и бываю там редко. И я до сих пор в шоке от сегодняшней картины: дом снесли, а собака так и сидит на этом месте! Я купила ей поесть и потом захотела ее погладить, но она рычит и защищает дом, которого нет», — написала женщина.