«Бронзу в металлом сдадут»: пользователи Сети бурно отреагировали на снос Арки дружбы народов в Киеве

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Установленная в Киеве в 1982 году скульптурная композиция из бронзы и гранита в честь объединения Украины с Россией будет демонтирована. Арка дружбы народов также будет переименована. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. Российская журналистка Юлия Витязева остро прокомментировала данную новость. Пользователи Сети полностью поддержали мнение Витязевой.
Власти Киева планируют снести скульптуру двух рабочих, которая является составной частью монумента дружбы русских и украинцев в Крещатом парке. Скульптура представляет собой бронзовые фигуры двух рабочих, держащих вместе Орден Дружбы народов СССР. Она была воздвигнута в 1982 году.
Юлия Витязева отметила, что Украина в совершенстве владеет искусством демонтажа.
«Пожалуй, единственное искусство, которым Украина овладела в совершенстве — это искусство демонтажа», — высказалась журналистка.
Подписчики Витязевой поддержали мнение публициста. В Сети появилось множество схожих комментариев об особенных «талантах» Украины.
«Конечно, ломать не строить!»;
«Такими темпами они себя демонтируют»;
«Бронзу в металлом сдадут, наверное»;
«После демонтажа всего советского, ведь ничего не останется. Кстати, пришла мысль, а почему и дома не демонтировать — ведь в советское время построены», — высказались пользователи Сети.
Отметим, ранее в Тернополе демонтировали памятник советским летчикам в виде самолета. Мэр города Сергей Надал объяснил такое решение якобы аварийным состоянием конструкции. Он добавил, что на месте прежнего монумента появится памятник «Героям Украины».