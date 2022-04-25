«Бронзу в металлом сдадут»: пользователи Сети бурно отреагировали на снос Арки дружбы народов в Киеве

«Конечно, ломать не строить!»;

«Такими темпами они себя демонтируют»;

«Бронзу в металлом сдадут, наверное»;

«После демонтажа всего советского, ведь ничего не останется. Кстати, пришла мысль, а почему и дома не демонтировать — ведь в советское время построены», — высказались пользователи Сети.