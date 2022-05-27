Broadcom покупает VMware за 61 миллиард долларов

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Американская компания Broadcom заявила о приобретении разработчика корпоративного ПО VMware. Это позволит одному из крупнейших производителей полупроводниковой продукции в мире выйти на рынок программного обеспечения. Сумма сделки — 61 миллиард долларов.





«Мы объявили о заключении соглашения, согласно которому Broadcom приобретает все выпущенные акции VMware. Сумма сделки приблизительно составит 61 миллиард долларов. Также Broadcom возьмет на себя долги VMware в размере 8 миллиардов долларов», — говорится в Broadcom.

Сделка станет одной из крупнейших в истории высокотехнологичных компаний. Рекорд в данной категории принадлежит пока еще не закрытой покупке компанией Microsoft студии-разработчика видеоигр Activision Blizzard, стоимость которой составила $69 млрд. На втором месте — покупка корпорацией Dell компании EMC за $67 млрд в 2016 году.