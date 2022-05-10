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    Бритни Спирс вновь опубликовала серию обнаженных снимков

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Бритни Спирс вновь опубликовала серию обнаженных снимков

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    Бритни Спирс

    Бритни Спирс выложила в инстаграме* серию обнаженных снимков, прикрыв самые интимные места стикерами — фотографии были сделаны во время поездки в Мексику, еще до того, как певица забеременела от своего жениха, Сэма Асгари.

    Почему на отдыхе я выгляжу на десять лет моложе?

    — подписала звезда одну из публикаций.

    Бритни Спирс

    Бритни уже не в первый раз делится в соцсетях откровенными фото — по одной из теорий, которые озвучивали интернет-пользователи, таким образом она просто празднует свое “освобождение” из-под опеки отца.

    Бритни Спирс

    На протяжении 13 лет Джейми Спирс жестко контролировал жизнь дочери. Как только суд постановил, что он не может больше влиять на ее решения, Бритни тут же объявила о помолвке со своим бойфрендом, а спустя некоторое время и о беременности. Возможно, такие фотосессии — очередная демонстрация того, что отныне певица сама себе хозяйка.

    Бритни Спирс

    Однако у некоторых подписчиков поведение Бритни в медиапространстве вызывает беспокойство, они просят ее быть сдержаннее и не смущать своих детей — напомним, что у певицы двое сыновей от Кевина Федерлайна.

    *Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


    PetelinaОльга Петелина


    Фото
    Соцсети


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