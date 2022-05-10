Бритни Спирс вновь опубликовала серию обнаженных снимков

Бритни Спирс

Бритни Спирс выложила в инстаграме* серию обнаженных снимков, прикрыв самые интимные места стикерами — фотографии были сделаны во время поездки в Мексику, еще до того, как певица забеременела от своего жениха, Сэма Асгари.

Почему на отдыхе я выгляжу на десять лет моложе?

— подписала звезда одну из публикаций.

Бритни уже не в первый раз делится в соцсетях откровенными фото — по одной из теорий, которые озвучивали интернет-пользователи, таким образом она просто празднует свое “освобождение” из-под опеки отца.

На протяжении 13 лет Джейми Спирс жестко контролировал жизнь дочери. Как только суд постановил, что он не может больше влиять на ее решения, Бритни тут же объявила о помолвке со своим бойфрендом, а спустя некоторое время и о беременности. Возможно, такие фотосессии — очередная демонстрация того, что отныне певица сама себе хозяйка.

Однако у некоторых подписчиков поведение Бритни в медиапространстве вызывает беспокойство, они просят ее быть сдержаннее и не смущать своих детей — напомним, что у певицы двое сыновей от Кевина Федерлайна.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией