Бритни Спирс рассказала о панических атаках перед свадьбой с Сэмом Асгари

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Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс в своем инстаграме* рассказала, что перед свадьбой с Сэмом Асгари, которая состоялась 9 июня, у нее были панические атаки. Мы сделали это! Мы поженились! Это был самый крутой день. Я так нервничала все утро, но потом меня осенило: мы женимся! У меня была паническая атака, но потом я все-таки собралась. Наш дом превратился в настоящий сказочный замок. Церемония была мечтой, а вечеринка еще лучше. Я снова поцеловала Мадонну и до ночи танцевала с Пэрис Хилтон! На нашу свадьбу пришло столько невероятных людей, и я до сих пор в шоке, — написала она.



Бритни Спирс, Мадонна, Пэрис Хилтон, Донателла Версаче, Селена Гомес и Дрю Бэрримор

На свадьбе Бритни Спирс присутствовали Мадонна, Пэрис Хилтон, Дрю Бэрримор, Селена Гомес и Донателла Версаче, которая создала платье невесты.



Бритни Спирс, Дрю Бэрримор и Селена Гомес

На торжестве не обошлось и без непредвиденных обстоятельств: ее первый муж Джейсон Александр явился в дом певицы без приглашения и в прямом эфире в инстаграме* заявил, что собирается сорвать ее свадьбу. Осуществить задуманное мужчине не дала охрана, Александр оказался под арестом.

Своих родственников, с которыми у певицы напряженные отношения, Бритни Спирс на торжество не пригласила. Напомним, в конце прошлого года Бритни Спирс освободили из-под опеки отца, под которой звезда оказалась в 2008 году после нервного срыва. Певица обвинила своего отца в том, что он полностью контролировал ее жизнь и финансы и заставлял работать, несмотря на плохое самочувствие. Бритни признавалась, что очень хочет завести детей, однако ей установили спираль, чтобы певица не могла забеременеть.

Весной этого года Бритни Спирс объявила, что ждет ребенка от Сэма Асгари. В начале мая певица сообщила, что потеряла малыша на раннем сроке. Возможно, нам стоило подождать, прежде чем сообщать хорошие новости, но мы были очень взволнованы и хотели поделиться радостью, — написала Бритни.

Певица добавила, что они с Сэмом Асгари надеются, что в скором будущем смогут стать родителями. У Бритни Спирс также есть двое детей от бывшего мужа Кевина Федерлайна.

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