Бритни Спирс опубликовала и быстро удалила личные переписки, в том числе с матерью

Бритни Спирс

Бритни Спирс продолжает выяснять отношения с близкими — публично, в соцсетях, так как в реальной жизни певица не общается с родственниками. На этот раз звезда решила обнародовать некоторые из своих переписок 2019 года — тогда она находилась в психиатрической клинике. Бритни опубликовала несколько скриншотов, однако быстро удалила пост.

На одном из снимков видна переписка исполнительницы с ее матерью Линн Спирс. Бритни жалуется, что ей увеличили дозу одного из препаратов (он используется для лечения шизофрении и биполярного расстройства):

Я думала, это снотворное, но это от биполярного расстройства и гора-а-аздо сильнее лития… Меня уже тошнит от лекарств в моем желудке… Ощущение, как будто он пытается меня убить, клянусь Богом,

— пишет Бритни. Непонятно, о ком она говорит, — о враче или об отце, который, как известно, контролировал ход ее лечения. Певица подписала под скриншотом, что так и не получила от матери ответа на эти сообщения.



Линн Спирс

Также Спирс выложила переписку со своей подругой детства Дженсен Фитцджеральд. Там певица просит помочь ей найти номер телефона нового адвоката, однако, по ее словам, подруга тоже ей не ответила.

Третий скриншот демонстрирует сообщение, которое Бритни послала юристу:

Я хочу обратиться в суд, когда выйду отсюда. Чтобы мне дали право распоряжаться своим лечением, чтобы моему бойфренду разрешили ночевать у меня… Он должен получить право встречаться с моими детьми… Я хочу поменять охранников… Когда программа закончится, я не хочу больше работать… Хочу жить своей интересной жизнью, хочу, чтобы мне позволили водить машину, хочу три раза съездить в отпуск в этом году — в Майами, Нью-Йорк и на Гавайи.

Мать звезды и ее подруга уже отреагировали на публикацию сообщений. Дженсен Фитцджеральд выложила в инстаграм полную версию переписки, где видно, что она отвечала певице.

Я отвечала! Но всегда подозревала, что некоторые мои сообщения кто-то удаляет, — не знаю, кто это делал.

Также Дженсен написала, что “ежедневно разговаривала” с Бритни, когда та находилась в клинике:

Мы с ее мамой даже встречались с адвокатом, чтобы попытаться помочь ей, потому что знали, что к ней нас не пустят… Когда Бритни выписалась из клиники, она заблокировала меня, и с тех пор мы ни разу больше не общались! Я безуспешно пыталась с ней связаться разными способами на протяжении трех лет. Я ужасно скучаю по моей подруге и хочу для нее только самого лучшего!

Мать Бритни, Линн, в ответ на пост дочери заявила, что тоже может выложить полные версии переписок, и обратилась к ней:

Бритни, мне больно от того, что ты думаешь, что любящие тебя люди предали тебя! Позволь мне приехать! Я люблю тебя!

Певица на это выложила новый эмоциональный пост, в котором обвиняла мать в самых разных поступках, включая то, что та “каждый вечер ходила в рестораны с подружками, пила вино и делала тупые фотки”, в то время как самой Бритни “нельзя было никуда выйти или иметь бойфренда”:

Вы все разрушили мою жизнь! Я не помню никаких сообщений от тебя!

Спирс также припомнила матери ее мемуары, где Линн описала подробности расставания Бритни с бывшим мужем Кевином Федерлайном:

А потом ты выпустила книгу и рассказала всем про мое разбитое сердце, когда Кевин забрал детей… Ты издевалась надо мной… Да, я так и скажу. И меня возмущает, что ты продолжаешь играть роль любящей матери!

— написала звезда.

Посты Бритни в социальных сетях нередко озадачивают публику, а поклонники все чаще выражают беспокойство по поводу душевного равновесия певицы. Так, на днях широко обсуждались ее откровенные фото из Лондона.

Между тем, по информации прессы, Спирс возвращается к музыкальной карьере. Как пишет Variety, на прошлой неделе Бритни встретилась в студии с Элтоном Джоном, и они вместе записали кавер его песни 1971 года Tiny Dancer. Релиз трека ожидается в августе.