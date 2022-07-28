Бритни Спирс не будет принимать участия в суде против своего отца. От этого певицу освободил судья

Бритни Спирс

Освободившись от опеки своего отца Джейми Спирса, Бритни Спирс решила вновь подать на него в суд. Однако в этот раз она не будет выступать свидетелем ни на одном из заседаний. От этого певицу освободил судья, который заявил, что адвокаты Джейми не могут устраивать певице допрос. Вместо этого адвокаты будут использовать показания, а также вещественные доказательства. Об этом сообщает Variety со ссылкой на постановление судьи.

Бритни Спирс, напомним, обвиняет отца и других членов семьи в хищении своих денег. Ранее же стало известно, что Джейми Спирс тоже обратился в суд: он заявил, что поп-звезда развернула против него кампанию в соцсетях с целью очернить его имя, и потребовал, чтобы Бритни дала показания под присягой.

Адвокат Джейми Спирса запросил у суда разрешение на снятие показаний Бритни. Однако судья постановил, что показания певицы вряд ли могут дать информацию, относящуюся к оставшимся вопросам дела. Адвокат певицы Мэтью Розенгарт отметил, что показания под присягой в рамках судебного разбирательства могут стать “повторным травмирующим опытом” для Бритни.

Бритни Спирс оказалась под опекой своего отца в 2008 году по решению суда. В сентябре прошлого года после десятилетних разбирательств отец певицы был отстранен от должности судом. В ноябре 2021 года опекунство было прекращено официально.

После освобождения от опеки Бритни Спирс обвинила своего отца в нарушении ее прав. Кроме того, она резко высказалась и о поведении своей матери и сестры и планирует издать мемуары, в которых расскажет о своей жизни под опекой.

Ранее в СМИ появились новости о том, что Бритни Спирс собирается вернуться на сцену: вместе с Элтоном Джоном она записала новую версию его знаменитого хита 1972 года Tiny Dancer. Услышать композицию можно будет уже в августе.