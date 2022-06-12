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Британцы возмутились издевательствам ВСУ над королевой Елизаветой II

Британцы возмутились издевательствам ВСУ над королевой Елизаветой II
globallookpress.com/Pool/Keystone Press Agency

Официальный аккаунт ВСУ в соцсети Twitter опубликовал шуточное изображение британской королевы Елизаветы II, и пользователи Сети из Британии встретили такой юмор в штыки: посыпались негативные отзывы и критика.

На картинке изобразили Елизавету II с противотанковым комплексом Javelin на плече, а на розовом платье — нашивка с украинским трезубцем. Такую символику можно часто увидеть на форме украинских военных.

«Боже благослови королеву, Украину и весь остальной мир», — гласит подпись код картинкой.

Пользователи соцсети раскритиковали изображение, заявив, что не хотят, чтобы их монарх использовался в качестве лица украинкой агрессивной пропаганды.

London News Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press
London News Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Конечно, королева хорошо смотрится с оружием в руках, но не стоит втягивать ее в эту историю»;

«Это ужасно! Это неуважительно. Совсем не подходит для нашей королевы»;

«Вот так просто Киев потерял поддержку со стороны Ирландии и доброй половины Америки»;

«Я думаю, вы должны быть прежде всего благодарны британским налогоплательщикам», — писали британские пользователи Twitter.

Некоторые даже задались вопросом, почему ку королевы на плече появился логотип Maserati — итальянской компании, производящей спортивные автомобили. Значок фирмы — трезубец — действительно похож на государственный символ Украины.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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