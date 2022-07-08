Британцы возмутились безразличию Байдена к отставке Джонсона

Президент США Джо Байден равнодушно отнесся к отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет газета Daily Express. Безразличие американского лидера возмутило читателей издания.
Вашингтон таким образом предпочел заострить внимание на «особых отношениях» двух государств. Однако Daily Express предположило, что подобное отношение может быть показателем «заморозков по ту сторону океана».
Британцы при этом выразили недовольство грубым жестом Байдена. Некоторые с иронией указали на его забывчивость, другие — на неумение быть учтивым.
«Недипломатично, высокомерно, грубо, неучтиво и совершенно невежественно…от человека, занимающего пост президента, США ожидаешь другого. Это шокирует!» — возмутился один из комментаторов.
«Байден просто не смог вспомнить, что когда-либо встречался с Джонсоном», — отметил другой.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Британии может привести к ослаблению военной поддержки Киева со стороны Лондона