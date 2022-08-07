Британцы стали чаще отказываться от питомцев из-за роста стоимости жизни

Британцы стали чаще отказываться от питомцев из опасений, что рост стоимости жизни не позволит ухаживать за ними. О ситуации со ссылкой на благотворительную организацию Dogs Trust сообщил телеканал Sky News.
Экспертам Dogs Trust с начала года уже позвонили около 15 тыс. человек, которые интересовались процессом поиска нового дома их собакам. Эта цифра превысила показатель 2021 года на 54%.
Британское Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными сообщило, что жители Соединенного королевства за первые пять месяцев этого года вернули на 3% больше собак, на 14% – кошек и на 49% – кроликов, чем за январь-май 2021 года.