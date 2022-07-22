Британцы призвали украинских беженцев не мусорить и не спать на полу в аэропорту Лондона

Объявления для украинских беженцев появились в аэропорту Лондона. Европейцы учат жизни выходцев из другого государства.
Авторы объявлений призывают украинских беженцев не спать на полу в аэропорту Лондона, не мусорить и не ломать установленную в здании технику. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 5 тыс. фунтов стерлингов.
«Дорогие украинские беженцы, пожалуйста, не мешайте движению в аэропорту Станстед. Пожалуйста, не курите в аэропорту, не спите на полу, не мусорьте, не ломайте оборудование — торговые автоматы и сиденья», — говорится в обращении, написанном на двух языках.
Многие европейцы, изначально проявлявшие к украинцам радушие, в последние несколько месяцев изменили свое отношение к выходцам из другого государства. Многим не нравится поведение беженцев.