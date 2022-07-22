Британцы призвали украинских беженцев не мусорить и не спать на полу в аэропорту Лондона

«Дорогие украинские беженцы, пожалуйста, не мешайте движению в аэропорту Станстед. Пожалуйста, не курите в аэропорту, не спите на полу, не мусорьте, не ломайте оборудование — торговые автоматы и сиденья», — говорится в обращении, написанном на двух языках.