Британцы обвинили Путина в «адской жаре»

Британские таблоиды отодвинули тему специальной операции на Украине на задний план, переключившись на климатический «ад» в Соединенном Королевстве. На Туманном Альбионе не постеснялись выпустить публикации на тему «Это Путин виноват», пишет «Свободная пресса».