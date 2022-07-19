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Британцы обвинили Путина в «адской жаре»

Британцы обвинили Путина в «адской жаре»
unsplash.com

Европа оказалась во власти жары и пожаров. Британцы обвинили в «неправильной погоде» президента России Владимира Путина.

Британские таблоиды отодвинули тему специальной операции на Украине на задний план, переключившись на климатический «ад» в Соединенном Королевстве. На Туманном Альбионе не постеснялись выпустить публикации на тему «Это Путин виноват», пишет «Свободная пресса».

За рубежом даже попытались обвинить Кремль в «применении климатического оружия» и введении «энергетической блокады». Подобные дискуссии ведутся в Лондоне из-за проблем с поставками российского газа.

Британия жара Путин
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