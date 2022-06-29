Британцы не стали стеснятся в выражениях, обсуждая слова Джонсона о Путине

Читатели британского издания Daily Express критически высказались о заявлениях премьер-министра Бориса Джонсона, связавшего ситуацию на Украине с полом президента России Владимира Путина.
Джонсон, говоря об Украине, заявил, что спецоперация России не началась, если бы Путин «был женщиной», которой «он, очевидно, не является». Он описал ситуацию примером «токсичной мускулинности».
Провокационные слова политика, занимающего главную должность в стране, не осталось без внимания жителей Британии. Читатели газеты предположили, что такими заявлениями Джонсон попытался поиграть с «повесткой», рассчитывая получить больше голосов от женщин.
«Откровенные слова. Видимо, кто-то сказал, что это добавит ему женских голосов. Парень безнадежен»;«Еще одно доказательство того, что Борис спятил»;
«Джонсон знает все о “токсичной маскулинности”, в этом он эксперт», — пишут британцы.