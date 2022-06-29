Британцы не стали стеснятся в выражениях, обсуждая слова Джонсона о Путине

«Откровенные слова. Видимо, кто-то сказал, что это добавит ему женских голосов. Парень безнадежен»;«Еще одно доказательство того, что Борис спятил»;

«Джонсон знает все о “токсичной маскулинности”, в этом он эксперт», — пишут британцы.