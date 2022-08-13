Британцы чаще французов страдают от похмелья по утрам

Специалисты утверждают, что жители Великобритании более склонны к чрезмерному употреблению алкоголя, чем французы. Отмечается, что среднестатистический британец переживает похмелье два раза в месяц. В то же время эксперты организации Macmillan Cancer Support считают, что на борьбу с похмельем жители Великобритании тратят почти год своей жизни.