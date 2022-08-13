Британцы чаще французов страдают от похмелья по утрам

Каждый пятый житель Великобритании страдает от похмелья на следующее утро после приема спиртного. На это указали результаты исследования, проведенного аналитиками организации Statista Global Consumer Survey.
Специалисты утверждают, что жители Великобритании более склонны к чрезмерному употреблению алкоголя, чем французы. Отмечается, что среднестатистический британец переживает похмелье два раза в месяц. В то же время эксперты организации Macmillan Cancer Support считают, что на борьбу с похмельем жители Великобритании тратят почти год своей жизни.
Авторы исследования подчеркивают, что французы заняли последнюю строчку в рейтинге стран, жители которых страдают от похмелья. Предполагается, что это связано с особой культурой потребления спиртных напитков. Так, жители Франции предпочитают пить алкоголь высокого качества в небольших количествах.