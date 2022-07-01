Британцы беспощадно «добили» Джонсона после критики со стороны Путина

Физическое состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона высмеяли читатели газеты Daily Mail. Они «добили» его после критики российского лидера Владимира Путина.
Началось все со спора лидеров G7, смогут ли они сделать фото «круче», чем Путин на лошади с голым торсом. Позже сам российский лидер заявил, что раздетые западные лидеры стали бы отвратительным зрелищем и посоветовал им заниматься спортом.
Читатели Daily Mail поддержали Путина, пройдясь по не только физическому состоянию Бориса Джонсона, но и по умственным способностям, напомнив о его простоватости. Они назвали его тучным, глуповатым и похожим на белого медведя, бегущим за жирным тюленем.
«Джонсон-то и в одежде выглядит отвратительно, а без одежды он будет крайне отвратителен», — написал один из комментаторов.
Британскому политику также напомнили, что в прямом положении он не видит собственных ног.
Ранее Борис Джонсон не смог достойно ответить Владимиру Путину после его слов об «отвратительном зрелище».