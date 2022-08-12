Британца посадили в тюрьму за то, что он следил за бывшей. Для этого он использовал метку AirTag

В Великобритании произошёл курьёзный случай — 41-летний Кристофер Пол Тротман использовал метку AirTag от компании Apple, чтобы следить за своей бывшей девушкой. Он приклеил устройство на задний бампер машины и какое-то время отслеживал местоположение транспорта. А затем написал девушке сообщение и раскрыл факт слежки за ней. В результате его задержали, сейчас он находится в тюрьме в ожидании суда. Скорее всего, после слушаний его отпустят, но к бывшей подходить запретят уже на уровне судебного решения.





Как отмечается, жертва пользуется iPhone, и она получила уведомление, что рядом с ней находится неизвестная метка AirTag, однако девушка проигнорировала информацию, поскольку попросту не знала о такой возможности в iOS.

Отметим, что последние улучшения AirTag включают функции защиты от преследования. Во-первых, пользователи iPhone будут автоматически предупреждены, если рядом с ними перемещается неизвестный AirTag (что и произошло). Во-вторых, метка будет издавать звук, если она долго находится далеко от владельца.

Изначально метки работали только с iPhone, но позже компания выпустила Android-приложение, которое позволяет их владельцам телефонов искать AirTag.

Ранее сообщалось о том, как правильно использовать метку AirTag, чтобы получить от её максимум пользы.