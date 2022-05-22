Британца обвинили в попытке вывоза из Ирака археологических ценностей шумерской эпохи

Суд в Ираке рассматривает дело против 66-летнего геолога из Британии и 60-летнего психолога из Германии, которые прибыли в страну в составе туристической группы и были задержаны в аэропорту при попытке вывезти 12 археологических объектов — фрагментов керамических и глиняных изделий.