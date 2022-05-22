Британца обвинили в попытке вывоза из Ирака археологических ценностей шумерской эпохи

Гражданину Великобритании предъявили обвинение в попытке контрабанды археологических ценностей шумерской эпохи из Ирака, передает Shafaq.
Суд в Ираке рассматривает дело против 66-летнего геолога из Британии и 60-летнего психолога из Германии, которые прибыли в страну в составе туристической группы и были задержаны в аэропорту при попытке вывезти 12 археологических объектов — фрагментов керамических и глиняных изделий.
На заседании пожилой британец заявил, что не имел представления об исторической ценности предметов, собранных во время посещения памятников на юге Ирака. Согласно местным законам, за данное преступление предусматривается высшая мера наказания.
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