Британское посольство в Москве не признало свой новый адрес на площади ЛНР

Посольство Великобритании в России заявило, что не станет пользоваться новым адресом на площади ЛНР и считает актуальным старый — на Смоленской набережной, передает РИА Новости.
По информации источника, накануне, 6 июля, департамент городского имущества в Москве сообщил, что посольству Соединенного Королевства был присвоен новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1. Соответствующие данные были внесены в адресный реестр столицы и Федеральную информационную адресную систему. Кроме того, была произведена проверка привязки адресных контуров.
Однако, согласно комментарию дипмиссии, дипломаты из Великобритании не намерены признавать данное изменение.
«Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства», — заявили в пресс-службе, уточнив, что там оно до сих пор значится как 121099, Москва, Смоленская набережная, 10.
Отмечается, что наименование «Площадь Луганской Народной Республики» получила безымянная территория, расположенная вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин 5 июля.