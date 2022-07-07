Британское посольство в Москве не признало свой новый адрес на площади ЛНР

По информации источника, накануне, 6 июля, департамент городского имущества в Москве сообщил, что посольству Соединенного Королевства был присвоен новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1. Соответствующие данные были внесены в адресный реестр столицы и Федеральную информационную адресную систему. Кроме того, была произведена проверка привязки адресных контуров.