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Британское командование отказалось отправлять солдат в Боснию после скандала с оргией в казарме

Британское командование отказалось отправлять солдат в Боснию после скандала с оргией в казарме
Ralf Hirschberger/dpa/Globallookpress

Командование британскими войсками отменило участие батальона в совместной миссии НАТО в Боснии и Косово после скандала с оргией десантников.

О сливе видео с оргией военных писало неделей ранее издание The Guardian. На кадрах, которые быстро облетели британские соцсети, было видно как британские десантники весело проводят время на военной базе в Колчестере. После этого глава британской армии, генерал Патрик Сандерс заявил, что военнослужащих отстраняют от миссии НАТО по причине утраты доверия к ним. В рамках развертывания войск НАТО на Балканы должны были отправить около 300 британских военных.

Хотя признаков преступления в оргии солдат полиция не нашла, Сандерс отметил, что инцидент не красит солдат, «наносит ущерб репутации армии, а также может быть истолковано как очернение женщин». На видео с камер наблюдения попали восемь военных, в то время как десятки сослуживцев наблюдали за происходящим.

Ранее читатели газеты Daily Mail раскритиковали Сандерса за представленный им план «как победить Россию в третьей мировой» и назвали его «клавиатурным воином», сообщает Ura.ru

Британия НАТО оргия сандерс
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