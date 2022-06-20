Британское командование отказалось отправлять солдат в Боснию после скандала с оргией в казарме

Командование британскими войсками отменило участие батальона в совместной миссии НАТО в Боснии и Косово после скандала с оргией десантников.
О сливе видео с оргией военных писало неделей ранее издание The Guardian. На кадрах, которые быстро облетели британские соцсети, было видно как британские десантники весело проводят время на военной базе в Колчестере. После этого глава британской армии, генерал Патрик Сандерс заявил, что военнослужащих отстраняют от миссии НАТО по причине утраты доверия к ним. В рамках развертывания войск НАТО на Балканы должны были отправить около 300 британских военных.
Хотя признаков преступления в оргии солдат полиция не нашла, Сандерс отметил, что инцидент не красит солдат, «наносит ущерб репутации армии, а также может быть истолковано как очернение женщин». На видео с камер наблюдения попали восемь военных, в то время как десятки сослуживцев наблюдали за происходящим.
Ранее читатели газеты Daily Mail раскритиковали Сандерса за представленный им план «как победить Россию в третьей мировой» и назвали его «клавиатурным воином», сообщает Ura.ru