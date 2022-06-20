Британское командование отказалось отправлять солдат в Боснию после скандала с оргией в казарме

О сливе видео с оргией военных писало неделей ранее издание The Guardian. На кадрах, которые быстро облетели британские соцсети, было видно как британские десантники весело проводят время на военной базе в Колчестере. После этого глава британской армии, генерал Патрик Сандерс заявил, что военнослужащих отстраняют от миссии НАТО по причине утраты доверия к ним. В рамках развертывания войск НАТО на Балканы должны были отправить около 300 британских военных.