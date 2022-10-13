Британский ученый назвал способ снизить кровяное давление

По мнению Пэрри, не стоит полагаться лишь на специальные лекарства, так как эффективно бороться с высоким кровяным давления можно с помощью утренних прогулок и физических упражнений. Снизить риск сердечного приступа или инсульта можно отказавшись от курения, которое провоцирует сужение артерий, сообщает LIVE24.RU.