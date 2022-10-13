Британский ученый назвал способ снизить кровяное давление

В издании Express.cj.uk появилась статья британского эксперта Кэмерона Пэрри о пользе утренних прогулок для нормализации давления.
По мнению Пэрри, не стоит полагаться лишь на специальные лекарства, так как эффективно бороться с высоким кровяным давления можно с помощью утренних прогулок и физических упражнений. Снизить риск сердечного приступа или инсульта можно отказавшись от курения, которое провоцирует сужение артерий, сообщает LIVE24.RU.
Как отметил Пэрри, для нормализации общего физического состояния целесообразно серьезно изменить образ жизни, отказавшись от вредных привычек, заменив их физическими упражнениями и более сбалансированным питанием.