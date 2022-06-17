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Британский премьер Джонсон прибыл на Украину

Британский премьер Джонсон прибыл на Украину
globallookpress/Martyn Wheatley

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится на территории Украины. Об этом сообщила газета Times.

По информации издания, глава британского правительства прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Джонсон, комментируя поездку, заметил, что «рад вернуться».

Предыдущий визит Джонсона на Украину состоялся в апреле. Тогда он тоже встретился с Зеленским. Украинский лидер отмечал, что британский премьер был очень конкретным в своих заявлениях и выразил готовность взять шефство над восстановлением Киева.

великобритания джонсон Украина
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