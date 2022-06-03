Британский наемник откровенно рассказал о царящем хаосе в рядах ВСУ

Он отметил, что из Британии на Украину в качестве наемников прибыло множество бывших военных — флотских, пехотинцев, служащих спецназа, были даже из королевских ВВС. Большей части уже за 30 лет, однако попадаются и 20-летние «юнцы», наигравшиеся в компьютерные стрелялки и решившие опробовать «навыки» в настоящем бою.