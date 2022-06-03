Воевавший за киевский режим бывший британский офицер сообщил, что столкнулся с полным хаосом в рядах ВСУ на Украине. Наемникам не предоставляют практически ничего для ведения боевых действий.
Ужасные условия службы привели к тому, что даже опытные бойцы с трудом выступают на стороне украинской армии, подчеркнул британский наемник.
«Даже опытные бойцы из Афганистана и Ирака оказались не готовы к тем условиям, которые наблюдаются на Украине», — признался британец.
Он отметил, что из Британии на Украину в качестве наемников прибыло множество бывших военных — флотских, пехотинцев, служащих спецназа, были даже из королевских ВВС. Большей части уже за 30 лет, однако попадаются и 20-летние «юнцы», наигравшиеся в компьютерные стрелялки и решившие опробовать «навыки» в настоящем бою.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.